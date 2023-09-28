Tam 154 bin TL: Miu Miu’nun külodu en pahalı iç çamaşırı olabilir

Ünlü moda markası Miu Miu'nun rekor fiyattan satışa sunulan pullu külotu, şimdiye kadarki en pahalı iç çamaşırı olabilir.

Sozcu.com.tr

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İtalyan moda markası Miu Miu’nun son koleksiyonunda yer alan pullu, ipek ve yünlü iç çamaşırları yaklaşık 154 bin TL’lik (5.600 dolar) satış fiyatlarıyla duyanları şaşkına çeviriyor.

Modacılar, söz konusu ürünün, dünyada belki de şimdiye kadar satın alınabilecek en pahalı iç çamaşırları olduğu konusunda bilgi verdi.

Miu Miu’nun 154 bin TL’lik iç çamaşırları, Nice Laundry’nin altınla dokunmuş 38 bin TL’lik (1.400 dolar) boxer’larından ve Gucci’nin 110 bin TL’lik (4.000 dolar) kristal kaplı ipek korsesinden çok daha pahalı.

Lüks ürün trendine devam eden marka, 154 bin TL’lik pullu iç çamaşırlarına ek olarak 27 bin TL’nin (1.000 dolar) üzerinde bir çift kaşmir külot ve 39 bin TL’nin (1.420 dolar) üzerinde çiçek işlemeli naylon iç çamaşırını da satışa sunuyor.

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