Moda devi Gucci’ye ‘ayrımcılık’ suçlaması

Dünyaca ünlü İtalyan moda devi Gucci, New York'taki mağazasında 17 yıldır görev alan çalışanına 'ayrımcılık' yapmakla suçlanıyor... Konuyla ilgili dava açıldığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.

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ABD’de Gucci’nin Kıdemli Medya Direktörü ve 17 yıllık çalışanı Courtney Flint, moda devini ‘ayrımcılık’ ile suçladı. Flint, doğum izninden döndükten sonra ‘aşağılayıcı sözler’ ile karşılandığını ve kısa süre sonra beş yıldır yaptığı görevinin düşürüldüğünü öne sürerek, şirketi kadınlara karşı ayrımcılık yapmakla suçladı.

Flint, geçtiğimiz yılın başlarında doğum izninden döndüğünden beri, iş ile daha az meşgul olmakla suçlandığını, haksız bir performans incelemesi aldığını ve rütbesinin düşürüldüğünü açıkladı.

Firmada 17 yıllık çalışan olduğunu belirten Flint, kendisine bu durumdan rahatsız olduğu takdirde istifa etmekte özgür olduğunu söylediklerini vurguladı.

DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞU İÇİN İZNE AYRILMIŞTI

Bu hafta Wigdor LLP’deki avukatlar, Flint adına Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu’na (EEOC) Gucci’ye karşı hamilelik ayrımcılığı, misilleme ve Aile ve Tıbbi İzin Yasası’na (FMLA) aykırı davranma suçlarından dava açtı.

Flint, Yerel Medya Planlayıcısı olarak işe başladığı 2005 yılından beri Gucci için çalıştığını, birkaç kez terfi ettiğini ve 2017’den beri şu anki Kıdemli Medya Direktörü görevini yürüttüğünü belirtti.

Flint’in 2020 yılının Kasım ayında üçüncü çocuğunu doğurduğu, Mart 2021’de ise dördüncü çocuğu için doğum iznine ayrıldığı bildirildi.

New York’ta açılan davaya göre Gucci, çalışanı döndüğünde “Hamileliği hakkında aşağılayıcı sözler ile Flint’i rahatsız etti”

Öte yandan, Gucci CEO’su Susan Chokachi’nin Flint’e ‘üçüncü çocuğuna sahip olduktan sonra dayanıklılığını artırmak için zamana ihtiyacı olup olmadığını’ sorduğu iddia edildi.

Flint, Chokachi’nin kendisine aynı şeyi bir ay sonra tekrar sorduğunu ve Chokachi’nin Flint’i daha az üretken olmakla suçladığını da iddia etti.

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