Moda dünyasını karıştıran transfer: Dev markanın CEO’su rakibe gitti

İngilizlerin ikonik giyim markalarından Burberry’de CEO depremi yaşanıyor… 61 yaşındaki Marco Gobbetti dün sürpriz bir karar alarak bu yılın sonunda görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

2017 yılında Burberry’e gelmeden önce Celine, Givenchy ve Moschino gibi lüks markalar için çalışan Gobbetti’nin Burberry’den sonraki durağının Salvatore Ferragamo olacağı açıklandı.

Burberry gelişmeyle ilgili bir açıklama yaparak, “Gobbetti’nin kararına saygı duyuyoruz. Fakat bize çok büyük katkılar yaptığı için hayal kırıklığına uğradık” ifadesini kullandı.

Son yıllarda Burberry’nin marka algısı ve satışını artırdığı için büyük övgü toplayan Gobbetti’nin ayrılık kararı sonrasında hisseleri yaklaşık yüzde 10 düştü. Böylelikle Burberry’nin değeri yaklaşık 1 milyar İngiliz poundu (yaklaşık 12 milyon TL) azaldı.

1856 yılında Thomas Burberry’nin kurduğu Burberry son yıllarda daha lüks bir algı yaratmış ve aralarında Kendall Jenner’ın da olduğu çok sayıda ünlüyle kampanya çekimi yapmıştı.

Gobbetti’nin yerine kimin geleceği henüz açıklanmazken, şirketin ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı Julie Brown’un CEO koltuğuna oturmasının beklendiği kaydedildi.

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