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Moda dünyasının en etkili 20 kadını seçildi
Moda dünyasının en etkili 20 kadını seçildi
Londra merkezli bir araştırma şirketi, moda alanında 2018'in en etkili 20 kadınını seçti. En etkili isim Kylie Jenner olurken listeye Kate Middleton ve Meghan Markle da girdi...
Moda 23 Kasım 2018 - 11:57

Londra merkezli küresel moda araştırma platformu Lyst, moda alanında 2018'in en etkileyici isimlerini açıkladı. Lady Gaga’nın 20’nci sıradan girdiği listede başı Kylie Jenner çekiyor. Listenin sürpriz isimleri ise Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Sussex Düşesi Meghan Markle oldu. Markle’ın üçüncü, Middleton’ın ise 16’ncı sırada yer alması şaşırttı… İşte 2018'in modada en etkili 20 ismi…

1 - KYLIE JENNER

1 – KYLIE JENNER

2 - KIM KARDASHIAN

2 – KIM KARDASHIAN

3 - MEGHAN MARKLE

3 – MEGHAN MARKLE

4 - CARDI B.

4 – CARDI B.

5 - BEYONCE

5 – BEYONCE

6- SERENA WILLIAMS

6- SERENA WILLIAMS

7 - CHIARA FERRAGNI

7 – CHIARA FERRAGNI

8 - BLAKE LIVELY

8 – BLAKE LIVELY

9 - RIHANNA

9 – RIHANNA

10 - ARIANA GRANDE

10 – ARIANA GRANDE

11 - KENDALL JENNER

11 – KENDALL JENNER

12 - SELENA GOMEZ

12 – SELENA GOMEZ

13 - HAILEY BALDWIN

13 – HAILEY BALDWIN

14 - BELLA HADID

14 – BELLA HADID

15 - PRIYANKA CHOPRA

15 – PRIYANKA CHOPRA

16 - KATE MIDDLETON

16 – KATE MIDDLETON

17 - CL (POP ŞARKICISI)

17 – CL (POP ŞARKICISI)

18 - NICKI MINAJ

18 – NICKI MINAJ

19 - GIGI HADID

19 – GIGI HADID

20 - LADY GAGA

20 – LADY GAGA

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