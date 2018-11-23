Moda dünyasının en etkili 20 kadını seçildi

Londra merkezli bir araştırma şirketi, moda alanında 2018'in en etkili 20 kadınını seçti. En etkili isim Kylie Jenner olurken listeye Kate Middleton ve Meghan Markle da girdi...
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Londra merkezli küresel moda araştırma platformu Lyst, moda alanında 2018'in en etkileyici isimlerini açıkladı. Lady Gaga’nın 20’nci sıradan girdiği listede başı Kylie Jenner çekiyor. Listenin sürpriz isimleri ise Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Sussex Düşesi Meghan Markle oldu. Markle’ın üçüncü, Middleton’ın ise 16’ncı sırada yer alması şaşırttı… İşte 2018'in modada en etkili 20 ismi…
1 – KYLIE JENNER
2 – KIM KARDASHIAN
3 – MEGHAN MARKLE
4 – CARDI B.
5 – BEYONCE
6- SERENA WILLIAMS
7 – CHIARA FERRAGNI
8 – BLAKE LIVELY
9 – RIHANNA
10 – ARIANA GRANDE
11 – KENDALL JENNER
12 – SELENA GOMEZ
13 – HAILEY BALDWIN
14 – BELLA HADID
15 – PRIYANKA CHOPRA
16 – KATE MIDDLETON
17 – CL (POP ŞARKICISI)
18 – NICKI MINAJ
19 – GIGI HADID
20 – LADY GAGA