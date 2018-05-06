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Moda geçici stil kalıcı
Moda geçici stil kalıcı
Son trendleri takip edip yeni çıkan ne varsa hemen üzerinize geçiriyorsanız, moda kurbanı olmamanız imkansız. Ama Coco Chanel’in “Moda değişir ama stil devam eder” sözünü benimseyenlerdenseniz, daima tarzınızla ön plana çıkarsınız. İşte stiliyle adından söz ettiren ünlü yıldızlar...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 6 Mayıs 2018 - 05:18

Julia Roberts

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Her daim sade seçimler yapan ünlü oyuncu Julia Roberts da tarzıyla dikkat çeken bir diğer isim. Onu tanıdığımız 1980'li yıllarda da takım elbise giymeyi tercih eden Roberts, günümüzde de tarzını pek değiştirmedi. Roberts en çok kumaş pantolon, gömlek, ceket ya da kumaş pantolon, gömlek, yelek kombini yapmayı seviyor.

Brooke Shields

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Kişinin küçüklüğü neyse büyüyünce de değişen pek bir şey olmuyor. 1970'lerde daha küçücükken tek omuz trendini benimseyen Brooke Shields, 50'lı yaşlarında da aynı stile devam ediyor…

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Madonna

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1990'ların kült ismi Madonna hâlâ zımbalı deri ceketlerden, boncuklu şapkalardan, moda eleştirmenlerini hayrete düşürecek seçimler yapmaktan vazgeçmiyor…

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Pamela Anderson

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1991'de yayınlanan ‘Sahil Güvenlik' dizisiyle hayatımıza giren Pamela Anderson, geçtiğimiz yıllarda ikonikleşmiş olan kırmızı mayosunu yeniden giydi.

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Susan Sarandon

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Dekolte seven isimlerden biri de Susan Sarandon… Davetlerde genelde göğüs dekoltesini öne çıkaran Sarandon için göğüs dekoltesi onun stilinin vazgeçilmez detayı…

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Cher
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72 yaşında olmasına rağmen her konserinde cesur tasarımlar giymeyi tercih eden ve tarzından ödün vermeyen Cher için seksapalite her zaman ön planda. 1970'lerdeki ve 2017'deki fotoğraflarına baktığınızda bunu açıkça görebilirsiniz.

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Cindy Crawford

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1990'larda podyumların bir numaralı modeli Cindy Crawford denince pek çok ikonikleşmiş stil sayabiliriz. Ama vazgeçilmezi olan beyaz gömleğiyle verdiği pozlar asla unutulmuyor.

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