Moda haftaları artık dijital olarak düzenlenecek! İşte dijital moda haftaları takvimi

Pandemi sürecinde en büyük yarayı alan sektörlerden biri olan moda dünyası artık dijitalde... Markalar ve tasarımcılar yeni sezonda koleksiyonlarını dijital olarak sergileyecek. İşte yenilenen dijital moda haftaları takvimi...

Corana virüsünün tüm dünyayı etkisi altına almasından sonra, moda haftaları da dijital platforma geçmeye başladı. Fransız modasının yönetim organı Fédération de la Haute Couture et de la Mode, 2021 Bahar Erkek Moda Haftası’nın dijital olarak yayınlanacağını açıkladı.

Buna istinaden, 12 – 14 Haziran’da Londra Moda Haftası, Milano Moda Haftası 14-17 Temmuz arasında konumlanacak. Paris Erkek Moda Haftası ise 9-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek ve video içeriklerin yer alacağı özel bir proje ile modaseverlerin karşısına çıkacak.

