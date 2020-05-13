Moda haftaları dijital yayınlanacak

Corona virüsünden en çok etkilenen sektörlerden biri de moda dünyası oldu. Moda haftaları ertelendi, pek çok atölye kepenk kapattı. Sektöre yeni soluk getirmek için de dünyaca ünlü markalar yeni atılımlar yapmaya başladı. Milano ve Paris Moda Haftaları da corona virüs önlemleri kapsamında defilelerini dijital olarak düzenleneme kararı aldı. Milano'nun, ilk dijital moda haftası 14-17 Temmuz arasında gerçekleşecek. Ulusal İtalyan Moda Odası tarafından düzenlenen etkinliğin adı ‘Milano Dijital Moda Haftası' olacak.

Milano Dijital Moda Haftası’nda birçok reklam çekimi, röportaj, sahne arkası görüntüleri ve hazırlık filmleri online olarak modaseverlere sunulacak. Aynı şekilde Paris Moda Haftası da dijital olarak yayınlanacak. Geçen ay da Londra Moda Haftası, etkinliğini dijital olarak yayınlanacağını açıklamıştı. Moda Odası Başkanı Carlo Capasa yaptığı açıklamada, “Planımız etkinliği haziran ortasında gerçekleştirmekti ama üretime yeni başladığımız için zamanlama uymadı ve koleksiyonlar ancak temmuzun ikinci haftasında hazır olabilir. İtalya'daki sokağa çıkma yasakları 4 Mayıs'tan itibaren hafifledi bu nedenle üretim ve prodüksiyon başladı. Tüm markalara seçim yapma özgürlüğü tanıdık. Günümüzde tek bir stratejiye bağlı kalmak çok zor” dedi.