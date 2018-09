Moda tarihinin en önemli ismi Horst Türkiye’de

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Leica Gallery, moda ve portre fotoğrafçılığında Irving Penn ve Richard Avedon ile 20.yüzyılın öncü isimleri arasında yer alan “Işık Ustası” Horst P. Horst'u ağırlıyor. Horst P. Horst'un “Horst: Moda ve Portreler” başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisinin küratörlüğünü The Art Design Project Miami'den Juan Carlos Arcila-Duque ve Leica Gallery'den Yasemin Elçi üstlendi. Sergi, 24 Kasım’a kadarLeica Gallery İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Sergide; Horst'un Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Cy Twombly, Paloma Picasso, Marella Agnelli, Emilio Pucci, Elsa Peretti, Diane von Furstenberg portreleri, Classics ve Fashion in Color serileri sergileniyor. Salvador Dali, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli gibi önemli sanatçı ve tasarımcılarla çalışan Horst'un, İstanbul serisinden oluşan fotoğrafları da Dünya'da ilk kez bu sergide görülecek.

1930'ların başında ustası Paris Vogue'un baş fotoğrafçısı George Hoyningen-Huene yerine geçen Horst'un fotoğrafları kısa sürede Fransız, İngiliz ve Amerikan baskılarında yayımlanmaya başladı. Gerçeküstü, etkileyici ve zamansız karelerin yaratıcısı Horst, 60 yıllık olağanüstü kariyerinde fotoğraflarıyla Vogue ve House and Garden dergilerinin sayfalarını süsledi. Horst, moda fotoğraflarının dışında aktrislerden yazarlara, devlet başkanlarından kraliyet ailesine dek birçok ünlünün portresini de çekti.