Moda tasarımcısı Gülafer Ataş, Hollywood’da

Ünlü Amerikalı TV sunucuları Brittney Hoper Bloch , Megan Telles ve Dayna Devon kırmızı halı canlı yayın sunumlarında tercihlerini Gülafer Ataş'tan yana yaptılar. Haute Couture elbiselerin tasarımlarını, özel kumaşlar, kasnak işlemeler ve değerli taşlarla desteklediklerini ifade eden tasarımcı, aldıkları güzel tepkilerden ve uluslararası basının kıyafetlerine gösterdiği ilgiden oldukça memnun olduklarını belirtti.

Hollywood'da Oscars kadar önemli bir diğer dev organizasyon olan “Hollywood For The Global Ocean Gala'da Liliana Nova’ın tercihi yine Gülafer Ataş oldu. Organizasyon, HSH Prince Albert II Of Monaca onuruna yapılırken, ödüller Uma Thurman tarafından verildi.

Elton John Aids Foundation'ın 92.Oscars Ödülleri ile aynı gece düzenlenen davetinde, Lady Victoria Herney'da tercihini usta tasarımcıdan yana kullandı. Beyaz Lale / White Tulip adlı elbise Fransa Elle dergisi ve bir çok ulusal basın tarafından gecenin en özel elbisesilerinden biri olarak gösterildi. Aynı zamanda 40 bin değerli taş ile kasnakta 2 ayda hazırlanan böğürtlenli elbisesi ile Lianna Dzienciol herkesin ilgi odağıydı.