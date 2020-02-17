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Moda tasarımcısı Gülafer Ataş, Hollywood’da
Moda tasarımcısı Gülafer Ataş, Hollywood’da
Türk moda tasarımcısı Gülafer Ataş, 92. Oscar Ödül Töreni kırmızı halısına, tasarımlarıyla damga vurdu.
Moda 17 Şubat 2020 - 14:09

Ünlü Amerikalı TV sunucuları Brittney Hoper Bloch , Megan Telles ve Dayna Devon kırmızı halı canlı yayın sunumlarında tercihlerini Gülafer Ataş'tan yana yaptılar. Haute Couture elbiselerin tasarımlarını, özel kumaşlar, kasnak işlemeler ve değerli taşlarla desteklediklerini ifade eden tasarımcı, aldıkları güzel tepkilerden ve uluslararası basının kıyafetlerine gösterdiği ilgiden oldukça memnun olduklarını belirtti.

Dayna Devon -Fotoğraf; Gülafer Ataş

Hollywood'da Oscars kadar önemli bir diğer dev organizasyon olan “Hollywood For The Global Ocean Gala'da Liliana Nova’ın tercihi yine Gülafer Ataş oldu. Organizasyon, HSH Prince Albert II Of Monaca onuruna yapılırken, ödüller Uma Thurman tarafından verildi.

Dayna Devon -Fotoğraf; Gülafer Ataş

Elton John Aids Foundation'ın 92.Oscars Ödülleri ile aynı gece düzenlenen davetinde, Lady Victoria Herney'da tercihini usta tasarımcıdan yana kullandı. Beyaz Lale / White Tulip adlı elbise Fransa Elle dergisi ve bir çok ulusal basın tarafından gecenin en özel elbisesilerinden biri olarak gösterildi. Aynı zamanda 40 bin değerli taş ile kasnakta 2 ayda hazırlanan böğürtlenli elbisesi ile Lianna Dzienciol herkesin ilgi odağıydı.

Lianna Dzienciol -Fotoğraf; Gülafer Ataş

Britney Hopper Blonch -Fotoğraf; Gülafer Ataş

Megan Telles -Fotoğraf; Gülafer Ataş