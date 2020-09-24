Modacı Yıldırım Mayruk’tan Türkan Şoray’lı veda

Modanın duayen ismi Yıldırım Mayruk, dün gece düzenlediği defileyle meslek hayatına ağlayarak veda etti.

Modacı Yıldırım Mayruk dün gece tarihi Fişekhane’de gerçekleşen defileyle mesleğine veda etti. Usta oyuncu Türkan Şoray, Yıldırım Mayruk’un son defilesinde podyumda yürüdü.

Şoray’ın podyuma çıkmasıyla final yapılan defilede Arzum Onan, Çağla Şikel, Azra Akın gibi ünlü isimler de yer aldı. Gecenin sonunda ayakta alkışlanan Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkan Şoray, “Yıldırım’ın hepimiz üzerinde büyük emeği vardı. Moda dünyasının duayeniydi. Çok hüzünlü bir geceydi” diyerek duygularını dile getirdi.

Yıldırım Mayruk, özellikle gelinlik tasarımları ile tanınıyordu. Usta modacı, koleksiyonlarını Londra, Abudabi, Tel-Aviv, Alhain, Haifa gibi uluslar arası merkezlerin yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır’da da sergiledi.