Moschino defile için metro istasyonu oluşturdu

Moschino markası 2020 kış koleksiyonunu dün New York'ta, özel olarak hazırlanan dev metro istasyonunda tanıttı. Modeller, metronun tüm vagonlarını podyum olarak kullandı. Defileyi izleyenler ise gerçek metroda yapıldığını düşünerek seferlerin iptal olduğunu sandı...

Çılgın tasarımcı Jeremmy Scott, Mochino’nun 2020 kış koleksiyonunu ilginç bir konseptte tanıttı. New York Brooklyn’deki Transit Müzesi’ne dev bir Moschino Metrosu koyduran kreatif direktör, gelen konukları vagonların koltuğuna oturttu. Modeller ise metronun tüm vagonlarını podyum olarak kullandı.

Koleksiyonda 1990’lar Harlem Caddesi yeniden canlandı. Harlem’in efsanevi hip-hop modasını, koleksiyonuna dahil eden Moschino, devasa çantalar ve montlarla da dikkat çekti. Ayrıca dev kolyeler, şapkalar ve aksesuarlar da ‘Kim takacak bunları’ dedirtecek cinstendi…