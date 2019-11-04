MTV EMA Ödül gecesi kıyafetleri dikkat çekti

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen ve tüm dünyada canlı olarak yayınlanan 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA), dün gece İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Geceye performansları ile damga vuran şarkıcılar Dua Lipa ve Becky G beğenilirken sahne için tercih ettikleri çekici kostümleriyle de göz doldurdular.

İki isim de mayo tarzı kostümleriyle geceye damga vururken, Dua Lipa’nın, kalçayı destekleyen kıyafeti bir adım öne çıktı.

KIRMIZI HALIDA CESUR HAREKETLER

Sahnede böylesine cesur kıyafetler göz doldururken, ödül töreninin kırmızı halısı da bir hayli renkli ve cesurdu. J Mena isimli şarkıcı ‘La Cobra’ isimli şarkısında kullandığı yılan benzeri taşlı sütyeniyle geceye katıldı ve objektiflerin karşısına geçti.

Justina Valentine sahnedeki şarkıcılar gibi taşlarla süslü bir mayo tercih ederken,

Travis Mills ise ünlü video oyunu Mortal Combat’taki ‘Sub Zero’ karakterini andırdı.