Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
MTV EMA Ödül gecesi kıyafetleri dikkat çekti
MTV EMA Ödül gecesi kıyafetleri dikkat çekti
Bu yıl 26'ncısı düzenlenen ve tüm dünyada canlı olarak yayınlanan 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA), dün gece İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.
Moda 4 Kasım 2019 - 10:13

Becky G

Geceye performansları ile damga vuran şarkıcılar Dua Lipa ve Becky G beğenilirken sahne için tercih ettikleri çekici kostümleriyle de göz doldurdular.

Dua Lipa

İki isim de mayo tarzı kostümleriyle geceye damga vururken, Dua Lipa’nın, kalçayı destekleyen kıyafeti bir adım öne çıktı.

KIRMIZI HALIDA CESUR HAREKETLER

Sahnede böylesine cesur kıyafetler göz doldururken, ödül töreninin kırmızı halısı da bir hayli renkli ve cesurdu. J Mena isimli şarkıcı ‘La Cobra’ isimli şarkısında kullandığı yılan benzeri taşlı sütyeniyle geceye katıldı ve objektiflerin karşısına geçti.

J Mena

Justina Valentine sahnedeki şarkıcılar gibi taşlarla süslü bir mayo tercih ederken,

Justina Valentine

Travis Mills ise ünlü video oyunu Mortal Combat’taki ‘Sub Zero’ karakterini andırdı.

İLGİLİ HABERMTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Son güncelleme: 10:21 - 04.11.2019
Etiketler