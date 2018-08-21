MTV Video Müzik Ödülleri’nde kırmızı halı şıklığı

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Sektörün en iyilerinin belirlendiği 2018 MTV Video Müzik Ödülleri, dün akşam New York’s Radio City Music Hall’de gerçekleşti. En İyi Şarkıcı, yeni doğum yapan Cardi B olurken, En İyi Hip Hop dalında Nicki Minaj ve Chun-Li, En İyi Dans’ta birkaç ay önce odasında ölü bulunan DJ Avicii ile Rita Ora düeti oldu.

Her zaman olduğu gibi kırmızı halı seramonisi törene damgasını vurdu. Tabii Lady Gaga’nın etten elbisesi ya da Britney Spears’ın yaptığı yılanlı dansın yerini henüz hiçbir şey alamadı lakin, dünkü seksi kıyafetler de uzun süre konuşulacak gibi…

Amber Rose’un giydiği kırmızı deri Kedi Kız kostümü, Rita Ora’nın transpran siyah elbisesi, Nicki Minaj’ın Off-White marka bodysuit’i, Sky’ın göğüslerini ortaya koyduğu takım elbisesi ve daha pek çok dekolte gecede sınırları zorladı…

İşte dün geceden öne çıkanlar…