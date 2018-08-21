MTV Video Müzik Ödülleri’nde kırmızı halı şıklığı

Merakla beklenen MTV Müzik Ödülleri, dün sahiplerini buldu. Gecede ödül alanlardan çok tercih edilen kıyafetler konuşuldu. İşte törene damgasını vuran stiller...
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Sektörün en iyilerinin belirlendiği 2018 MTV Video Müzik Ödülleri, dün akşam New York’s Radio City Music Hall’de gerçekleşti. En İyi Şarkıcı, yeni doğum yapan Cardi B olurken, En İyi Hip Hop dalında Nicki Minaj ve Chun-Li, En İyi Dans’ta birkaç ay önce odasında ölü bulunan DJ Avicii ile Rita Ora düeti oldu.
Gecede Jennifer Lopez sahne aldı…
Her zaman olduğu gibi kırmızı halı seramonisi törene damgasını vurdu. Tabii Lady Gaga’nın etten elbisesi ya da Britney Spears’ın yaptığı yılanlı dansın yerini henüz hiçbir şey alamadı lakin, dünkü seksi kıyafetler de uzun süre konuşulacak gibi…
Amber Rose’un giydiği kırmızı deri Kedi Kız kostümü, Rita Ora’nın transpran siyah elbisesi, Nicki Minaj’ın Off-White marka bodysuit’i, Sky’ın göğüslerini ortaya koyduğu takım elbisesi ve daha pek çok dekolte gecede sınırları zorladı…
İşte dün geceden öne çıkanlar…
Kedi Kız kostümü giyen Amber Rose…
Zincirlerden yapılma, iki parça tamamen transparan bir kıyafet tercih eden Blac Chyna.
Blake Lively ödül töreninde Ralp&Russo marka beyaz bir takım elbise ile katıldı. Ünlü oyuncu gecenin en kapalı giyinen kadınıydı…
Yeni doğum yapan Cardi B, Nicolas Jebran marka kadife bir elbise giydi. Doğum kilolarını hızlıca veren B’nin kıyafeti de oldukça seksiydi…
Hannessy Carolina
Törende sahneye çıkan Jennifer Lopez, kırmızı halıda Versace tercih etti. Lopez oldukça şıktı…
Geçtiğimiz ay nişanlanan Karlie Kloss, Elie Saab elbisesi ile oldukça seksi ve şık bir görünüm elde etmiş.
Cesur pozları ve seksi kıyafetlerine alıştığımız Kylie Jenner da gecenin en kapalı giyinen kadınlarından biriydi. Jenner, Tom Ford marka blazer elbisesi ile…
Lily Barrios
Madonna bir süredir etnik kıyafetler tercih ediyor. En son doğum gününde Bindallı benzeri bir kıyafet giyen efsane isim, dün de kaftanla çıktı karşımıza…
Natalie Halcro
Törende bir ödül alan Nicki Minaj Off-White bodysuit ile….
Olivia Munn, David Koma tasarımıyla…
Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Rita Ora’ydı. Ora, tül üzeri ip işlemeli transparan elbisesi ile dikkatleri üzerine çekti. Elbise Jean Paul Gaultier markasına ait.
Ünlü model Shanina Shaik Naeem Khan marka beyaz tulumu ile…
SKY
Son güncelleme: 12:44 - 21.08.2018