Muazzez Ersoy, ‘Lady Gaga beni taklit ediyor’ dedi sosyal medya dalga geçti

Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserdeki stiliyle dikkat çekti. Gülşah Saraçoğlu imzalı, biri beyaz diğeri kırmızı olmak üzere 2 kıyafet giyen Ersoy’un beyaz elbisesi Swarovski taşlarla elde işlenmiş. Kırmızı elbise için de 30 metre Valentino kumaş kullanılmış.

Özellikle beyaz kıyafetiyle önce Celine Dion’a daha sonra ise Lady Gaga’ya benzetilen Ersoy, konser öncesi magazin muhabirlerinin sorularını cevapladı. “Instagram’daki Photoshop'lu fotoğraflarınız Lady Gaga’ya benzetildi. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise ilginç bir cevap verdi ve “Esas Lady Gaga beni takip ve taklit ediyor. Tarzımı Instagram’dan görmüş olmalı. Ayrıca ben ondan daha güzelim. O çirkin. Tarzı tuhaf” dedi.

Sosyal medya ise bu cevapla bol bol dalga geçti. ‘Peki bu durumdan Lady Gaga’nın haberi var mı’ diyenler çoğunluktaydı… Ayrıca ‘Adını Muazzez Abacı’dan, soyadını Bülent Ersoy’dan alan bir kadının bu özgüveni şaşırtıcı’ diyenler de vardı…

