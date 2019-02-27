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Mugler’in sergisine giden Kim Kardashian’ın stili akıllara çizgi karakteri getirdi
Mugler’in sergisine giden Kim Kardashian’ın stili akıllara çizgi karakteri getirdi
Ünlü moda markası Mugler'in sergisine katılan Kim Kardashian, gündüz ve gece iki Mugler kıyafet giydi. Mugler'e ait tasarımlarla ünlü çizgi karakter Wonder Women'a benzetildi...
Moda 27 Şubat 2019 - 09:08

Kim Kardashian geçtiğimiz gün Montreal Güzel Sanatlar Müzesi’nde açılan Thierry Mugler sergisi için Montreal’deydi…
Açılışta iki Mugler imzalı kıyafet giyen Kardashian Manfred Thierry Mugler tarafından karşılandı.
38 yaşındaki TV şovu yıldızı stiliyle ünlü çizgi karakter Wonder Woman’a benzetildi. Kıyafetlinin göğüs kısmında yer alan metal zırha benzeyen göğüslük, beyaz elbisede koluna taktığı bileklik bu benzetmede etkili oldu.
Bu arada Thierry Mugler: Couturissime sergisini ziyaret etmek isteyenler için küçük bir not; Sergide 140 kıyafetinin yanı sıra tasarımcının eskizleri ve çalışmalarının çekimleri yer alıyor.


Son güncelleme: 09:15 - 27.02.2019
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