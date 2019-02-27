Mugler’in sergisine giden Kim Kardashian’ın stili akıllara çizgi karakteri getirdi

Kim Kardashian geçtiğimiz gün Montreal Güzel Sanatlar Müzesi’nde açılan Thierry Mugler sergisi için Montreal’deydi…

Açılışta iki Mugler imzalı kıyafet giyen Kardashian Manfred Thierry Mugler tarafından karşılandı.

38 yaşındaki TV şovu yıldızı stiliyle ünlü çizgi karakter Wonder Woman’a benzetildi. Kıyafetlinin göğüs kısmında yer alan metal zırha benzeyen göğüslük, beyaz elbisede koluna taktığı bileklik bu benzetmede etkili oldu.

Bu arada Thierry Mugler: Couturissime sergisini ziyaret etmek isteyenler için küçük bir not; Sergide 140 kıyafetinin yanı sıra tasarımcının eskizleri ve çalışmalarının çekimleri yer alıyor.



