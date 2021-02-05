Moda dağa çıktı

Doğal güzelliği, endemik türleri ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Tunceli, zor coğrafyası ile bir dönem terör örgütlerinin yuvası haline geldi. Güvenlik güçlerinin operasyonları sonrası teröristlerden temizlenen bölge, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Profesyonel fotoğraf sanatçıları ve modacılar tarafından da tercih edilmeye başlanan bölgede, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının da eksi 15 derecelerde olduğu Munzur Dağları’nın eteklerinde moda çekimi yapıldı.

Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde ‘The Miss Globe’da Türkiye’yi temsil eden Duygu Çakmak, 3 bin rakımlı Munzur Dağları’nın eteklerindeki kayak merkezinde ve taş duvarlı, toprak damlı evlerde 8 saat süren çekim yaptı. Çekimleri, 20 yıldır bölgede gönüllü turizm elçisi olan ve doğa fotoğrafçısı Malik Kaya gerçekleştirdi.

“BURADA ARTIK TERÖR DEĞİL, MODA VAR”

Bölgeye karşı insanlarda oluşan ön yargıyı yıkmak için böyle bir proje başlattığını belirten Manken Duygu Çakmak,şöyle konuştu:

“Şu an burada çok zor koşullarda çalışmalar yapıyoruz. 1,5 metre kar var burada ve hipotermi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ancak en güzel karelerin böyle bir manzarada çıkacağına inandık. Bu yüzden çalışmamızı büyük bir zevkle sürdürüyoruz.”

“İnsanların bölgeye karşı ön yargıları var. Ön yargıları kırabilmek adına böyle bir işe girdik. Burada terör yok, burada huzur, moda, barış ve sanat var artık. Bu çalışmadan sonra birçok insanın ön yargısının kırılacağını düşünüyorum. Birçok sanatseveri buraya davet ediyorum.”

Malik Kaya da şunları söyledi: “20 yıldır profesyonel anlamda fotoğrafçılık yapıyorum. Duygu Hanım bu projeyle geldiğinde çok mutlu oldum ve bir heyecana kapıldım. Soluğu Munzur Çayı’nın kenarında, Ovacık’ın karlı dağlarında ve yöresel taş evlerinde aldık.”

“Beyaz örtüyle kaplanan doğada çok güzel kareler ortaya çıktı. Bölgemiz fotoğraf çekimleri için çok güzel bir yer. İnanıyorum ki bugün yaptığımız çekimler sonucunda buraya birçok sanatsever ve model gelecek.”. (İHA)