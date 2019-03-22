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Murat Aytulum ‘Hafıza’ koleksiyonunu tanıttı
Murat Aytulum ‘Hafıza’ koleksiyonunu tanıttı
Murat Aytulum, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında 30 parçadan oluşan 'Hafıza' koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu...
Moda 22 Mart 2019 - 10:27

Moda tasarımcısı Murat Aytulum, 2019 Sonbahar Kış ‘Hafıza’ adlı koleksiyonuyla Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’daydı… Deri üzerine yaptığı ve çoğu ilk kez uygulanan çok özel teknikler kullanılarak hayata geçirilmiş parçalardan oluşan koleksiyonu sergileyen modeller arasında son dönemin ilgi çeken isimlerinden Itır Esen de yer aldı.
Koleksiyon, matematik dilinin şiirselleştirilmesi ve doğadan gelen ilham ile belleğimize kazınmasını sağlayan siyah, beyaz, pudra ve ‘Rose Gold' tonlarında 30 parçalık el işçiliği ile yapılmış çok özel parçalardan oluşuyor.

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