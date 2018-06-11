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Mustafa Sandal söyledi, Paris Hilton dans etti
Mustafa Sandal söyledi, Paris Hilton dans etti
Boşandıktan sonra ilk kez sahne alan Mustafa Sandal'ın, Paris Hilton ile birlikte podyuma çıkması, birçok kişiye sürpriz oldu. İkili sahnede oldukça uyum içindeydi... İşte o anlar...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 11 Haziran 2018 - 13:38

Antalya’da düzenlenen Dosso Dossi organizasyonunda baş manken olarak podyuma çıkan dünyaca ünlü model ve iş kadını Paris Hilton, dün podyumda gerek sempatik tavırları, gerek ayağının tökezlemesi, gerek yürüyüşüyle dikkat çekti.
resimid_5219716Defilede üç kıyafet giyen Paris Hilton, önce kırmızı bir trençkot ve kırmızı diz üstü çizme, ardından yüksek bel mini bir çan etek ve bralet, finalde ise tüm modellerle birlikte aynı kıyafeti giyerek podyumdaydı… Defilenin ikinci kısmında ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile podyuma birlikte çıkması ise izleyenleri coşturdu…
paris-hilton-mustafa-sandal1Mustafa Sandal’ın son albümünde yer alan ‘Ben Olsaydım’ şarkısında yürüyen Paris Hilton, oldukça eğleniyor görünüyordu. Sandal ise sahne performansıyla Hilton’u da kendine hayran bıraktı… Boşandıktan sonra ilk kez sahne alan Mustafa Sandal’ın, Paris Hilton ile birlikte podyuma çıkması ise bir çok kişiye sürpriz oldu… İşte o anlar…

 

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Son güncelleme: 13:40 - 11.06.2018
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