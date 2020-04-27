Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Naomi Campbell 1993’teki Vivienne Westwood defilesindeki düşme anını paylaştı
Naomi Campbell 1993’teki Vivienne Westwood defilesindeki düşme anını paylaştı
Naomi Campbell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, takipçilerini 1993 yılına götürdü. O dönem Vivienne Westwood defilesinde podyumda düşen Campbell, videonun altına "Beni başarılarıma göre yargılamayın, kaç kez düştüğüme ve tekrar kalktığıma göre yargılayın" yazdı...
Moda 27 Nisan 2020 - 13:40

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geçmişe götürdü. 1993 yılında moda devi Vivienne Westwood için podyuma çıkan Campbell, platform topuklu ayakkabılar ile yürümekte zorlanınca yere kapaklanmış, seyirci tarafından da alkışlanmıştı. Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan efsanevi model videonun altında Nelson Mandela’nın “Beni başarılarıma göre yargılamayın, kaç kez düştüğüme ve tekrar kalktığıma göre yargılayın” yazdı…

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Naomi Campbell (@naomi)’in paylaştığı bir gönderi ()