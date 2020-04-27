Naomi Campbell 1993’teki Vivienne Westwood defilesindeki düşme anını paylaştı
Dünyaca ünlü model Naomi Campbell, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geçmişe götürdü. 1993 yılında moda devi Vivienne Westwood için podyuma çıkan Campbell, platform topuklu ayakkabılar ile yürümekte zorlanınca yere kapaklanmış, seyirci tarafından da alkışlanmıştı. Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan efsanevi model videonun altında Nelson Mandela’nın “Beni başarılarıma göre yargılamayın, kaç kez düştüğüme ve tekrar kalktığıma göre yargılayın” yazdı…
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