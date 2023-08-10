Naomi Campbell, Adriana Lima… Victoria’s Secret için bir araya geldiler

Victoria's Secret, dünyaca ünlü modellerle yeni koleksiyonunu tanıttı. Marka gerçek dışı güzellik standartlarını yıllarca benimsediği için bir süredir sert eleştirilerin hedefindeyken, kadınların doğallığını öne çıkarmaya çalıştığı yeni kampanyasıyla dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Bir zamanlar yılbaşına özel hazırladığı şovlarla tüm dünyada merak uyandıran ve takip edilen Victoria’s Secret bir süredir, kadınlara gerçek dışı güzellik standartları dayatmakla eleştiriliyordu. Ancak marka artık bu eleştirileri dinlemiş olacak ki yeni koleksiyonuyla dikkat çekti.

Ünlü marka, kadınların doğal hallerini kutlamaları gerektiğini söylediği The Icon koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyonda yer alan parçalar farklı gövde tiplerine uyum sağlamaları için XS’den XXL’e kadar geniş bir aralıkta sunuluyor.

Victoria’s Secret’ın baş tasarım sorumlusu Janie Schaffer, “Koleksiyon, sevdiğimiz destekleyici ve kusursuz görünüme sadık kalırken kişinin doğal şeklini geliştirmek için yapıldı. Hepimizin ikon olduğumuzu pekiştirirken gardırobunuza ekleyebileceğiniz heyecan verici, seçkin bir koleksiyon” diyerek yeni ürünleri anlatıyor.

Marka, kampanya için de birbirinden ünlü modeli kullandı.

Ünlü fotoğrafçı Mikael Jansson tarafından çekilen The Icon koleksiyonu kampanyasında Adut Akech, Hailey Bieber ve Emily Ratajkowski gibi modeller yer alırken; Victoria’s Secret efsanelerinden Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Adriana Lima ve Candice Swanepoel’i de geri getiriyor.

Lima, People dergisine yeni koleksiyonu, “Her kadın bir ikon olabilir” diye anlatıyor.

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