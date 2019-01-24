Naomi Campbell Valentino defilesindeki transparan elbisesi ile beğeni topladı

Bir dönemin en ünlü modellerinden olan Naomi Campbell, dün Valentino defilesinde boy gösterdi. Campbell'ın giydiği transparan elbise beğeni topladı ve 'Yaş 49 ama hala taş gibi' yorumları yapıldı...

Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ederken, dün gerçekleşen Valentino defilesinde podyuma çıkan Naomi Campbell güne damgasını vurdu.

Transparan siyah bir elbise ile podyuma çıkan ünlü model, fit ve estetiksiz vücudunu gözler önüne serdi.

Göğüslerini ortaya çıkaran elbise ile genç meslektaşlarına taş çıkaran Naomi Campbell’ın hala podyumlarda olması ise takdirle karşılandı. Zira pek çok ünlü model 30’lu yaşlarda mesleği bırakma kararı alıyor…

