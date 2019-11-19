Natalia Vodianova’nın hayatı film oluyor

Natalia Vodianova… 37 yaşında, evli ve 5 çocuğu var. Dünyanın en zengin adamlarından biri olan, Fransız lüks markalar imparatorluğu LVMH’nin CEO’su ve Fransa’nın en zengin adamı Bernard Arnauld’un oğlu Antoine ile evli… Vodianova, Arnauld’dan önce ise İngiliz aristokrat Justin Portman ile 10 yıl evli kaldı. Beş çocuğun üçü Justin’den…

Ünlü model Natalia’yı aslında hepiniz tanıyorsunuz. Yıllar önce Dünya Kupası’nı yeşil sahalara indiren modeldi. Zorlu bir geçmişe sahip olan Vodianova, şu an hem kariyerinin zirvesinde, hem çok zengin hem de çok mutlu. Peri masallarını andıran bir hayata sahip olan genç kadının öyle bir hayatı var ki, artık filmlere konu olacak. Nasıl mı? İşte o zorluklarla dolu hayat hikayesi:

Natalia Rusya’da Nijniy Novgorod’da fakir bir ailenin kızıydı. Gençlik yılları, babasının evden kaçması, üçkâğıtçı üvey babası, ailenin mafyaya borçları ve çok defa aç karnına uyumak zorunda kalışıyla geçti.

Natalia Rusya’dayken evini geçindirebilmek için pazara çıkar ve meyve satardı. Zaten ilk keşfedilme hikayesi de böyle başlıyor. Bir ajans sahibi o dönem 15 yaşında olan Vodianova’yı görüp modellik teklif ediyor. Teklifi kabul eden genç kadın Londra’ya gelip üç ayda hızlandırılmış İngilizce öğreniyor, daha sonra ise Paris’e taşınıyor. İşte Natalia’nın kariyeri böylece başlamış oluyor. Ancak başka ünlü modellerde olduğu gibi bir gecede yıldız olmadı. Çünkü sadece 1.76 metre boyundaydı ve diğer modeller gibi incecik değildi. Fakat bu dezavantajı, 19 yaşında anne olmasıyla değişti. İlk oğlu Lucas’ın doğumundan sonra yaşadığı stresten dolayı hızla kilo verdi ve kendi deyimiyle ‘fasulye sırığına’ döndü. Ve bu hali, modacılar tarafından çok beğenildi. 2002 yılında ise o artık ünlü bir modeldi.

Gucci parfümünün yüzü oldu ve aynı zamanda Louis Vuitton’ın ilkbahar kampanyasını tanıttı. Ve iD, W, Vogue gibi büyük moda dergilerinin kapağını süsledi. Kariyeri birden roket hızıyla ilerledi ve arka arkaya büyük kampanyalara imza attı. 2007 yılında, yıllık 4.5 milyon dolarlık geliriyle Forbes’un en çok kazanan modeller listenin 5. sırasını kaptı.

Kariyeri zirve yaparken, özel hayatı inişe geçti. 2001 yılında evlendiği İngiliz aristokrat Justin Trevor Portman’la, 10 yıllık evlilik ve 3 çocuktan sonra boşanmaya karar verdi. Hızlı yükselen kariyerine 3 çocuk sığdırmayı başarmıştı. 2001 yılında dünyaya gelen Lucas’ın ardından, 2006 yılında kızı Neva’yı, 2007 yılında da ikinci oğlu Viktor’u kucağına aldı. Bu süreçte Rusya’daki ailesini de asla ihmal etmedi. Engelli kardeşiyle yaşayan annesine bir apartman satın aldı, diğer kız kardeşinin iyi bir eğitim alması için maddi yardımda bulundu.

Başarılı kariyeri ve zengin eşi, küçükken yaşadığı zorlukları unutmasına neden olmadı. 2004 yılında Rusya’nın Beslan şehrinde bir okulda yaşanan rehine krizi, onu derin bir şekilde etkiledi. Çoğu çocuk 331 kişinin öldüğü baskın sonrası ‘Naked Heart Vakfı’nı kurdu ve çocuklar için çalışmaya başladı. AIDS’le mücadele için de gönüllü çalışmalar yapan Vodianova, dünyanın çeşitli yerlerindeki maratonlarda koşarak yardım toplamaya devam ediyor. Natalia şu an yaklaşık 50 milyon dolarlık bir servete sahip…

