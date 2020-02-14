Natalie Portman, Rose McGowan’ın eleştirilerine cevap verdi

Ünlü aktivist ve oyuncu Rose McGowan, Oscar töreni sonrası Natalie Portman’ı giydiği ceket nedeniyle eleştirmiş ve yaptığını ‘İkiyüzlülük’ olarak adlandırmıştı. Portman eleştirilere yanıt verdi ve “Üzerinde kadınların isimleri yazılı olan bir elbise giydiğim için ‘Cesur’ diye nitelenmemin doğru olmadığı konusunda Bayan McGowan'a katılıyorum” dedi.

Portman şöyle devam etti: “Cesur daha çok, son birkaç haftadır inanılmaz bir baskı altında Harvey Weinstein'e karşı tanıklık eden kadınların hareketleriyle ilişkilendirdiğim bir terim. Kadınlarla sadece birkaç film yaptığım doğru. Uzun kariyerim boyunca kadın yönetmenlerle birkaç kez çalışma şansım oldu. Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofia Coppola, Shirin Neshat ve kendimle kısa filmler, reklamlar, müzik videoları ve filmler yaptım. Ne yazık ki yapmaya çalıştığım ama başaramadığım filmler tarihe gömüldü. Yani şunu demek istiyorum, denedim ve denemeye devam edeceğim. Henüz başarılı olmasam da yeni bir döneme adım attığımız için umutluyum.”