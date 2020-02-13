Natalie Portman’ın protesto amaçlı giydiği ceket eleştirildi ‘İkiyüzlüsün’ tepkisi çekti

Natalie Portman, 92. Oscar Ödül Töreni’nde, Oscar'da En İyi Yönetmen kategorisinde hiç kadın aday olmamasını protesto etmek için, elbisesinin üzerine, kadın yönetmenlerin adlarının yazılı olduğu Dior imzalı bir ceket giydi. Portman’ın bu hareketi herkes tarafından takdir edildi. Bir kişi hariç! #MeToo akımını başlatan isimlerden biri olan, ünlü oyuncu Rose McGowan, ünlü oyuncunun ‘İkiyüzlü’ olduğunu söyledi. Zira Rose, medya tarafından ‘Cesur’ bir eylem olarak nitelendirilmesine ve övgü ile anılmasının saçma olduğunu düşünüyor.

Facebook hesabından bir açıklama yapan McGowan, “Cesur? Hayır, katiyen hayır. Daha çok bir oyuncunun, önemseyen biri rolü yapmasına benziyor. Pek çoğunun yaptığı gibi. Üzerine düşeni gerçekten yapan bizim gibiler için Portman tarzı aktivizmi son derece rahatsız edici buluyorum. Tüm bunları öfkeden yazmıyorum, tiksindiğim için yazıyorum. Sadece ondan ve diğer aktrislerden icraata geçmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Natalie Portman'ın sicilinden de dem vuran McGowan, “Oldukça uzun kariyerin boyunca sadece iki kadın yönetmenle birlikte çalıştın, ki bunlardan biri sendin. Bir yapım şirketin var ve tam olarak bir tane kadın yönetmeni işe aldı, bu da sensin. Sizin tarzınızdaki aktrislerin derdi ne? Siz çok ünlüler sorunun kendisi olmak yerine bir tavır takınsaydınız dünyayı değiştirebilirdiniz. Evet, sen Natalie. Sorun sensin. Sorun ikiyüzlülük. Sorun diğer kadınlara gösterilen sahte destek” diye yazdı. Sosyal medya ise bu yorumlardan sonra Natalie Portman hakkında ‘İkiyüzlülüğü bırak icraata geç’ yorumları yazmaya başladı.