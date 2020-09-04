Nebahat Çehre kendi tasarımlarına modellik yaptı

Türk sinemasının usta ismi Nebahat Çehre, karantina günlerini dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil ile tasarım yaparak geçirmişti. Çehre, kıyafetleri tanıtmak için yapılan çekimlerde modellik de yaptı.

52 parçalık bir koleksiyon hazırlayan Nebahat Çehre geçtiğimiz hafta Beykoz Kundura Fabrikası’ndaydı. Kendi kıyafet koleksiyonu için modellik yapan Çehre, tam 12 saat boyunca objektiflere poz verdi. Oyuncu için özel dezenfektanı yapılan karavan kiralandı. Çekimler boyunca üstü açık klasik bir otomobil kullanıldı. Fotoğrafları ünlü fotoğraf sanatçısı Emrah Esen çekti.

BÜYÜK KEYİF ALDI

Nebahat Çehre, çekimlerle ilgili “Çok heyecanlı bir gündü. Vakit nasıl geçti hiç anlamadım. 10 kıyafet giyip çıkardım. Ama hiç yorulmadım. Aksine büyük bir keyif aldım. Enerjim tavan yaptı. Bu koleksiyon yaşı olmayan ve her daim şık, alımlı ve zarif görünmek isteyen kadınlar için. Daha koleksiyon çıkmadan ön siparişler gelmeye başlamış çok mutlu oldum. Kısmetse koleksiyon 18 Eylül’de önce dijital platformlarda satışa çıkacak” diye konuştu.