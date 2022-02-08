Nefes alıp veren kıyafet ürettiler

New York'ta tasarımcı Cameron Hughes, teknoloji ile modayı birleştirdiği sıra dışı parçalarla sosyal medyada üne kavuştu. 28 yaşındaki genç tasarımcının en çok dikkat çeken kıyafeti ise nefes alıp veren elbise...

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ABD’nin New York kentinde yaşayan 28 yaşındaki moda tasarımcısı Cameron Hughes’in tasarımları şu anda ülkenin gündeminde.

Hughes, TikTok kanalından yaptığı paylaşımlarla tasarımlarını sergiliyor. TikTok’ta milyonlarca kişi, mühendislik desteği olan ve motorlarla desteklenen kıyafetleri ile bugüne kadar hiç yapılmamış tasarımları takip ediyor.

Hughes’ın en popüler tasarımlarından biri nefes alıyormuş gibi görünen mor tüylü bir elbise olurken, kıvrılıp renk değiştiren kırmızı ve mavi bir etek de oldukça dikkat çekiyor.

Moda dergisi Vogue’a konuşan Hughes, moda ile ilk olarak kendi zevki için uğraştığını, arkadaşlarıyla birlikte giyebileceği kıyafetler yarattığını, ancak pandemi sırasında gece hayatının da bitmesiyle yaratıcılığını göstermek için TikTok’a döndüğünü söyledi.

Hughes, ‘Eğlenmek için kulüplere gittiğimde tasarımlarımı sadece dikkat çekmek için yapmaya başladım. Sonra pandemi vurdu ve insanların ne yaptığımı görebileceği bir yere ihtiyacım vardı. Bu yüzden insanlara ne yaptığımı TikTok’ta göstermeye karar verdim.’ dedi.

2020 yılının Kasım ayında paylaşım yapmaya başladı ve kısa sürede videoları için milyonlarca beğeni topladı.

Hughes’un moda konusunda net bir gözü olmasına ve Syracuse Üniversitesi’nden mezun olmasına rağmen, aynı zamanda bol miktarda teknik bilgiye sahip ve mühendislik dersleri aldı.

Hughes’ın tasarımlarının gelecek yıl New York Moda Haftası’nda yer alması için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, genç tasarımcı en büyük idealinin Lady Gaga’yı giydirmek olduğunu aktardı.

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