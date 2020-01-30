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Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever filminin galasındaki stiliyle dikkat çekti
Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever filminin galasındaki stiliyle dikkat çekti
Nesrin Cavadzade, dün akşam başrolünde yer aldığı Aşk Tesadüfleri Sever filminin galasındaki stiliyle kendine hayran bıraktı... Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski'ye benzetilen Cavadzade, bir o kadar da seksi bulundu...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 30 Ocak 2020 - 10:27

Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkarak, beyaz perdeye aktarılan Aşk Tesadüfleri Sever filminin galası dün akşam gerçekleşti. Başrollerinde Belçim Bilgin, Mehmet Günsur, Nesrin Cavadzade ve Elif Doğan’ın yer aldığı, senaryosunu Nuran Evren’in yazdığı filmin galasında en dikkat çeken isim hiç kuşkusuz Cavadzade’ydi…

Fotoğraflar: Nesrin Cavadzade Instagram…

Gülçin Çengel imzalı, derin bacak ve göbek dekolteli, beyaz bir elbise giyen ünlü oyuncu, kıyafetini Christian Louboutin ayakkabılar ve Roberto Bravo markasına ait mücevherlerle kombinlemiş.

Nesrin Cavadzade

Serhat Şengül’ün stylingi, Alev Kaya’nın ise dikkat çeken beyaz eyeliner’lı makyajını yaptığı Cavadze’nin stili, pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından biraz rüküş, biraz abartılı bulundu. Bize göre ise oldukça şık ve özenliydi… Seksapalitesi ise göze batmıyor, aksine oldukça dozunda olmuş…

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Son güncelleme: 11:13 - 30.01.2020
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