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Nesrin Cavadzade’nin dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu
Nesrin Cavadzade’nin dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün bir davete katıldı. Göğüs ve bacak dekolteli elbisesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu.
Moda 19 Aralık 2018 - 12:17

Stiliyle beğeni toplayan Nesrin Cavadzade geçtiğimiz gün Med Yapım’ın 25’inci yıl kutlamasına katıldı. Gecede Gülçin Çengel imzalı göğüs ve bacak dekolteli elbisesini Tom Ford stilettolarıyla kombinleyen Cavadzade, sosyal medya hesabından paylaştığı bacak dekolteli fotoğrafla eleştiri yağmuruna tutuldu…
nesrin-cavadzade1Cavadzade’nin paylaşımına yorum yapanların çoğu ‘Giymeseydin’, ‘İyice soyunsaydın keşke’, ‘Bari çıplak gezseydin’, ‘Resmen çırılçıplak çıkmış sokağa’, Elbise nerede göremedim’ derken bazıları dekoltesini fazla buldu.
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