New York Fashion Week Hakan Akkaya’nın doğum gününü kutladı

Hakan Akkaya'ya doğum günü sürprizi New York'tan geldi. Moda haftasının resmi Instagram hesabı, ünlü modacının doğum gününü kutladı...

Son dönemlerde özellikle New York Fashion Week’te yaptığı defilelerle adından söz ettiren ve dikkatleri üzerine çeken Hakan Akkaya’nın dün doğum günüydü… Ünlü moda tasarımcısına bu özel günde en büyük sürpriz ise New York Moda Haftası’nın resmi Instagram hesabından geldi…

Geçtiğimiz şubat ayında siyah kategori ile birinci sınıf tasarımcılarla aynı statüde defile yapan, TIME dergisinin kapağında yer alan ve The Ellen DeGeneres Show’da defilesi gösterilen Akkaya’nın doğum gününü, moda haftasının resmi hesabı ‘İyi ki doğdun NYFW tasarımcısı Hakan Akkaya’ diye kutladı.