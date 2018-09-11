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New York Fashion Week’te bir Türk
New York Fashion Week’te bir Türk
New York Moda Haftası (NYFW) kapsamında, Türk Modacı Rufat İsmayil 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunu muhteşem bir defileyle tanıttı.
Moda 11 Eylül 2018 - 12:38

Manken ve model Günay Musayeva modacı Rufat İsmayil'in 7 Eylül New York Fashion Week’te Springs Studio’da gerçekleştireceği Afffair: ”Ateşin Gücü” koleksiyonunun defilesinde podyuma çıktı.

gunay-museyava-1Defilede giydiği yeşil ve siyah renkteki tasarım elbiselerle cesurluğunu ortaya koyan ve dikkatleri üzerine çeken model Günay Musayeva’ya 20 Amerikalı manken podyumda eşlik etti. New York defilesi için 34 bedene inen Günay Musayeva yeni tarzı ile defilenin en çok ilgi çeken ismi oldu. İsmayil'in Afffair: ”Ateşin Gücü” ismiyle hazırladığı 30 parçalık Haute Couture koleksiyonda siyah, altın ve yeşil renkler dikkat çekti.

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