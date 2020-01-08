Nick Jonas 77. Golden Globe töreni için 6 milyon TL harcadı

Nick Jonas, 77. Golden Globe - Altın Küre Ödül Töreni'ne giderken, 3000 euro'luk takım elbisesi ve 1 milyon dolarlık saatiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcının stilinin toplamı ise 6 milyon TL...

Jonas Brothers grubundan Nick Jonas, 77. Golden Globe – Altın Küre Ödül Töreni’ne, stiliyle damga vurdu. Kırmızı halı için, pek çok kadından daha fazla para harcayan Jonas, eşi ünlü oyuncu Priyanka Chopra’yı da geride bıraktı.

Stiliyle gecenin en dikkat çeken erkekleri arasında yer alan Nick, 3000 euro’luk Prada markasına ait kruvaze takım elbisesi, 1 milyon dolar değerindeki Bvlgari Octo L’Originale elmas saati, yine aynı markaya ait 10 bin ve 16 bin 300 euro’luk yüzükleri, 750 euro’luk Prada gömleği ve 200 euro’luk Prada bolo kravatı ile yaklaşık 6 milyon 200 bin TL’lik bir stil oluşturdu.

Jonas’ın saati kasım ayında piyasaya çıktı. Ünlü isimler arasında ilk takan kişilerden biri. Üzerinde 1200’e yakın elmas taş var.