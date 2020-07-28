Nicolas Ghesquiere fotoğraflarıyla Louis Vuitton koleksiyonu

Léa Seydoux, Marina Foïs, Noémie Merlant, Akon Changkou, Stacy Martin, Dina Asher-Smith, Lous ve Yakuza ile Sora Choi'nin yer aldığı Louis Vuitton’un 2020-21 Sonbahar Kış koleksiyon kampanyası, markanın Artistik Direktörü Nicolas Ghesquière tarafından fotoğraflandı. Kampanya çağdaş özgürlüğü ve her türlü cesarete açık olan saf kıyafet zevkini ifade ediyor. Kampanyada kendisine eşlik eden daimi ilham kaynakları arasında olan 20 ismi kendi özünde yansıtmak isteyen Nicolas Ghesquière aynı tutkuyu Maison'un ikonik çantaları Capucines, Twist, Pont 9 ve Dauphine ‘in eşlik ettiği stil varyasyonlarında da yansıtıyor.



Fotoğrafları çalışmasının bir uzantısı olduğunu belirten Nicolas Ghesquière “Yaratıcı süreci sonuna kadar takip edip, koleksiyona bu şekilde son nokta koymanın ilginç olacağını düşündüm. Bu portre serisinde yer alan isimlerle aramda daha önce hissetmediğim yeni bağlantılar keşfettim. Ayrıca sezona ilişkin olan kreasyonlara zamansız bir yön verip, Maison'un farklı yönlerini bir araya getirip, yansıtmak istedim. Benim için koleksiyonu fotoğraflama hissi, koleksiyon üzerinde çalışırken paylaştığımız hissi yansıtma arzusundan geldi” sözleriyle hislerini paylaştı.