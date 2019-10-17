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Nihat Odabaşı şehirli kadınların hikayelerini fotoğraflara taşıdı
Nihat Odabaşı şehirli kadınların hikayelerini fotoğraflara taşıdı
Ünlü moda fotoğrafçısı Nihat Odabaşı, farklı yaş ve mesleklerdeki şehirli kadınların gerçek hikayelerini fotoğraf karelerine taşıdı.
Moda 17 Ekim 2019 - 16:20

Nihat Odabaşı, pek çok tasarımcıyı bünyesinde bulunduran Gizia’nın kampanya çekimi için farklı yaş ve mesleklerdeki şehirli kadınların gerçek hikayelerini fotoğraf karelerine taşıdı.

Yazar Joan Kim Erkan

Odabaşı'nın objektifine poz veren Yazar Joan Kim Erkan, Görsel İletişim Tasarımcısı Hande Öztürk, Moda Tasarımcısı Benan Bal, Oyuncu Model Göksun Cam, Model Patrycja Marciniak, Tasarımcı Charlotte Hegewald gibi şehrin ve koleksiyonun gerçek yüzlerini yansıtıyor.

Model Patrycja Marciniak

Kampanya çekimi, zaman zaman yorulup uzaklaşsalar bile şehir tutkularından vazgeçmeyen kadınların hayatlarının ritmini yansıtıyor. Günün her saatine şıklığı ve stili ile fark yaratan şehir kadınları, rahatından ödün vermiyor. Hangi yaştan ve hangi şehirden olursa olsun.

Görsel İletişim Tasarımcısı Hande Öztürk

Oyuncu Model Göksun Cam

Tasarımcı Charlotte Hegewald

Moda Tasarımcısı Benan Bal

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