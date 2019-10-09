Niyazi Erdoğan’dan 10 yıla özel seçki

Yerel kültürümüzden aldığı kodları global moda trendleriyle harmanlayarak her sezon farklı ve beklenti uyandıran defilelere imza atan moda tasarımcısı Niyazi Erdoğan'ın bu kez geçtiğimiz 10 yıla dağılan farklı koleksiyonlarından seçtiği ikişer görünümle MySizeID uygulamasının iş birliğiyle retrospektif bir sergiye imza atıyor.

Daha önce farklı markalar ve ihracat firmaları için sayısız koleksiyon hazırlayan tasarımcı, bugüne kadarki moda haftası serüveninde yer alan erkek giyim tasarımlarını tek sergi çatısı altında bir araya getiriyor.

Erdoğan “Bugüne dek moda haftası sürecinde sunduğum koleksiyonlarım benim moda tasarımcısı kimliğimi geliştirmeme ayna tutarken, Türkiye'de moda tasarım sürecinin de profesyonel bir boyuta ulaşmasının yansımasıydı. İstanbul Moda Akademisi'nde bir araya getirdiğim bu tasarımlar hem ciddi anlamda fit ve belli kalıpları olan erkek giyim tasarımında belli bir alanı tanımlarken hem de bu yolda yürümek için arzu duyan genç tasarımcı adaylarına ışık tutacak,” dedi.

