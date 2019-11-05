Normani Cher oldu, ırkçılık söylemleri ayyuka çıktı

Çok küçük yaşlardan bu yana dans ve jimnastik yapan, yıllar önce güzellik yarışmasına katılan 23 yaşındaki şarkıcı Normani, Instagram hesabından nostaljik bir fotoğraf serisi paylaştı… Efsane sanatçı Cher’in 1979 yılına ait fotoğrafların, üzerindeki kıyafetten peruğuna, oturuşundan bakışına kadar birebir aynısını günümüze uyarlayan genç şarkıcı, ırkçı söylemlere maruz kaldı.

Amerikalı pek çok kullanıcı siyahi şarkıcının Cher olmasına öyle sinirlenmiş ki, maaselef çok ağır ithamlarda bulunmaktan çekinmediler. Siyahi bir şarkıcının ne hakla Cher kılığına girebildiğinden, Cher’i kirlettiğine kadar pek çok yorum yapıldı. Üstelik Normani’nin sadece Beyonce ya da Whitney Huston gibi siyahi isimleri taklit etmesi gerektiği üzerine de paylaşımlar yapıldı…

Bu gönderiyi Instagram’da gör cher – 1979 Normani (@normani)’in paylaştığı bir gönderi ( 31 Eki, 2019, 6:25ös PDT )

Normani her ne kadar sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilse de, Kendall Jenner ve Hailey Baldwin Bieber gibi isimler onu savundu ve şarkıcının yanında olduklarını gösterdiler. Instagram paylaşımına bol bol yorum yapan modellerden Biber “Irkçılığı bırakın, ne isterse giyer. Klavye arkasından söylenmekten vazgeçin” diyerek sosyal medya vandallarına tepki verdi…

