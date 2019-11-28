Normani, Rihanna’nın sahibi olduğu Savage x Fenty’nin marka yüzü oldu

Rihanna'nın iç giyim markası SavageXFenty'nin tanıtımını bizzat kendi üstlenirken, yeni bir karar aldı ve marka yüzü olarak Normani'yi seçti.

Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve iş kadını Rihanna, Victoria’s Secret markasını tahtından eden SavageXFenty’nin ilk resmi marka yüzünü açıkladı. Şimdiye kadar markasına ait tüm tanıtım çalışmalarını bizzat kendisi üstlenirken, aldığı bir kararla, şarkıcı ve model Normani’yi SavageXFenty’nin yüzü yaptı.

Noel konseptli ilk çekimini gerçekleştiren Normani, markanın yüzü olmaktan mutlu olduğunu söyledi: “Çok heyecanlıydım ve bu benim için büyük bir onur, özellikle Rihanna’nın kendisinin sorması benim için çok gurur vericiydi” dedi.

Markanın Rihanna için çok önemli olduğunu söyleyen Normani “Rihanna için çok önemli olduğunu biliyorum, Savage x Fenty onun en içten şekilde inandığı ve gurur duyduğu bir proje ve bunun bir parçası olmamı istemesi benim için çok anlamlı” dedi.