Nurgül Yeşilçay’dan moda üzerine ilginç açıklamalar

Gülperi dizisiyle son günlerde adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, BeStyle dergisinin nisan sayısının kapağında yer aldı. Mukaddes Kaya’nın konuştuğu, Erman İştahlı’nın fotoğraflarını çektiği röportajda birbirinden seksi pozlar veren Yeşilçay, fit vücudu ile dikkat çekti…

Yakın zamanda sevgilisi Necati Kocabay’dan evlenme teklifi alan Nurgül Yeşilçay, verdiği röportajda moda bilgisinin ne kadar iyi olduğunu da kanıtlamış oldu.

Modayı yakından takip ettiğini söyleyen ünlü oyuncu “Bu sene de geçen senelerde olduğu gibi fırfır ve volan her yerde. Yine flemenko dansçısı gibi dolaşacağız yani. Ekose olmazsa olmaz. Alaçatı masa örtüsü gömlekler her yerde. Hayvan deseni şart. Artık zebra mı olur kaplan mı olur o size kalmış. Fosforlu renkler de giyersek şahane olur. Şuna yüzde 100 inanıyorum ki bir kıyafetin içinde ne kadar rahatsızsak o kadar güzeliz” diyerek önerilerde de bulundu…

