Ocak itibariyle, Meghan Markle’ın değil, Kate Middleton’ın kıyafetlerine talep arttı

Meghan Markle 2017’de Prens Harry ile nişanlandığında ve 2018’de ise Kraliyet Ailesi’ne katıldığında, giyimden aksesuara her alanda bir ‘Meghan Etkisi’ yaratmıştı. Uzun süre popülerliğini koruyan Meghan, ne zaman kraliyetten ayrılma kararı aldı, işte o zaman taşlar yerinden oynadı… Meghan Etkisi, yerini Kate Etkisi’ne bıraktı…



Aslında, geçen yıl, moda arama platformu LYST 2019 moda raporunu açıkladığında, Markle 2019’un en etkili influencer’ı seçilmişti… Giydiği bir kıyafet dakikalar içinde tükeniyor, markalar satış rekoru kırıyor, piyasa canlanıyordu… Öyle ki dünyaca ünlü markalar dahi, tasarımlarını onun üzerinde görebilmek için adeta birbiriyle yarışıyordu… Hatta Meghan’ın kıyafetleri piyasada yüzde 216’lık bir artışa neden olmuştu…



Gelelim 8 Ocak 2020 tarihine… Prens Harry ve Meghan Markle, herkesi şok eden o haberi Instagram hesaplarından paylaştı ve Kraliyet Ailesi’nden ayrılacaklarını açıkladı. Çünkü finansal olarak bağımsız olmak istiyorlardı… Onların bu kararı haliyle piyasa dengelerini de altüst etti. Ama sanırım en büyük değişim Kate ve Meghan arasında oldu. Çünkü, LovetheSales.com adlı bir alışveriş sitesinin paylaştığı rapora göre 2020’nin ilk üç ayında Kate Middleton’ın tercih ettiği giyim ürünlerinde yüzde 159 talep artışı görülürken, bu rakam Meghan için yüzde 31 çıktı. Ayrıca Kate şu an, dünyanın en etkili influencer’ı olarak gösteriliyor. (Bu arada analiz, 6 milyon İngiliz müşterinin, Google üzerinden yaptığı arama sorgularına, sayfa görüntülemelerine ve satış rakamlarına göre yapılmış…)



Meghan’ın, yılın ilk çeyreğinin çoğunu Kanada’da geçirmesinin, Kate’in ise şimdiye kadar 20 Kraliyet görevinde yer almasının bunda etkisinin büyük olduğu söyleniyor. Fakat hiç kuşkusuz Megxit’ın bunda etkisi büyük…