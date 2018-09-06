Olivier Rousteing’in sanal modelleri sosyal medyayı karıştırdı

Tasarımcı Olivier Rousteing'in çılgınlıklarına bir yenisi daha eklendi. Yeni koleksiyon için sıra dışı bir proje geliştiren Rousteing, tanıtımda sanal modeller kullandı...

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Paris'li ünlü moda evi Balmain’in Kreatif Direktörü Olivier Rousteing, moda dünyasını ayağa kaldıracak sıradışı bir ilke imza attı… Markasının 2018 Sonbahar-Kış kampanyası için 3 sanal model yarattı. Bunlar Margot, Shudu ve Zhi. Bu karakterleri yaratan görsel sanatçı ise Cameron-James Wilson…

Olivier Rousteing yaptığı bir açıklamada, modellerin Balmain kampanyalarındaki çeşitliliğe olan yaklaşımını yansıtacak şekilde tasarlandığını söyledi. “Balmain'in şovları ve kampanyaları, günümüz dünyasının çeşitliliklerini yansıtmasıyla biliniyor. Bu sebeple ben ve ekibim yeni nesil CGI modellerini gördüğümüzde, bunun gelecek yıllarda önemli bir rol oynayacağını düşündük ve buna katkı sağlamak istedik” diyen ünlü tasarımcı, farklı ırklardan modelleri kullanarak markaya çeşitlilik kazandırmasıyla da biliniyor.

Yaratılan 3 sanal manken çeşitli etnik kökenleri temsil ediyor. Modellerden biri Shudu… Afro kökenli bu modelin diğer Afro Amerikalı modellerin iş imkanlarını kısıtlayacağı konuşuluyor. Hatta sosyal medya özellikle bu konu hakkında oldukça hararetli bir şekilde tartışmaya devam ediyor.

Diğer model Margot… Margot, Olivier’nin ‘rüyalarındaki Fransız kadın’mış. Son model ise Zhi… Çinli model David Bowie’den esinlenilerek yaratılmış.

Bilgisayar ortamında yaratılmış model kullanan ilk büyük tasarım markası olan Balmain, ilginç bir projeye imza atsa da, sanal modelleri yüzünden uzun süre tartışma konusu olacağa benziyor… Zira pek çok sosyal medya kullanıcısı, ‘sonumuz yakın’ yorumları yapmaya başladı…