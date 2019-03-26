Ömür Gedik’in kıyafetindeki tüyler gerçek ‘Devekuşu tüyü’ çıktı

Bir süredir ‘Kürk’ yüzünden sürekli tartışma halinde olan hayvan hakları savunucusu ve şarkıcı Ömür Gedik ile ünlü şarkıcı Bülent Ersoy arasında ipler iyiden iyiye gerildi…

24 yaşındaki kızı Tayga’yı Gaziantep’te evlendiren ve düğünde bordo tüylü bir elbise giyen Gedik, Bülent Ersoy’un radarına takıldı. Ersoy, Gedik’in düğünde giydiği kıyafette kaz tüyü kullanıldığını iddia etti ve Gedik’e çeşitli ithamlarda bulundu.

Gedik tabii ki konu ile ilgili olarak hemen sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi ve kıyafeti tasarlayan modacıyla yazışmalarını paylaştı. Twitter hesabından paylaşım yaparak ‘İftiracı Bülent Ersoy’a ve Gülşah Saraçoğlu’na cevabımdır. Modacı Ebru Karabayır’ın cevabını birazdan paylaşıyorum. Kendi ayıp ve günahlarını iftira atarak örtmeye çalışanlara kapak olsun’ diyen Ömür Gedik’ten sonra Ersoy tabir yerindeyse küplere bindi.

Instagram’dan bir video paylaşan Bülent Ersoy, “Bendenize karşı ithamlarda bulunup beni yalancılıkla, iftira atmakla suçluyorsunuz. Siz Allah’tan korkmuyor kullardan da mı utanmıyorsunuz çocuğum? Bu otriş konusu 4 gün önce bazı magazin sayfalarında yazıldı çizildi. Ben kendi aklamak istesem hemen o yazılanların üzerine ‘Gördünüz mü? Dinime küfür eden bari Müslüman olsaydı’ der ve suçlamalarda bulunurdum ama ilgilenmedim dahi. Ben bu konu hakkında 4 gündür konuşmadım ama 2. Sayfa programında fikrim sorulduğu için ben de onlar gerçek tüyler dedim. Nitekim bu konuya ilişkin bilir kişi olan kime gösterirseniz gösterin o tüylerin gerçek tüy olduğunu söyler. Çünkü doğru bir tanedir. Siz rahatsız olsanız da bir yerlerden yalanınız çıksa da ne yapayım yapacak bir şey yok’ diyen Ersoy, Ömür Gedik’e yüklenmeye devam etti.

Gedik’in modacısına ulaşmaya çalışan ama bir türlü ulamaşamadığını da belirten Ersoy “Onlar gerçek tüyler ve şuna da dikkat çekerim ki modacınızın telefonlarına ulaşılamıyor. Hanımefendinin de zoruna gitmesin çünkü onlar son derece ucuz tüyler. Sünnet çocuğunun üzerindeki tüyler gibi. Ben bugün programda onlar bir süs bu mutlu gününde kadıncağızın üstünde gitmeyin dedim. Ama siz ne yaptınız? Abla şevkatiyle sizi kucaklayan bir insana karşı ‘Yalancı, iftiracı’ damgasını vurmaya çalıştınız. Siz özendiricisiniz, siz yalancısınız. Kendi kabahatlerinizi örtmek ve birilerine şirin görünmek için yalan konuşarak iftira atıyorsunuz. Ama ben ne savaşlar gördüm ve hepsinden de zaferle çıktım. Sen benimle başa çıkamazsın çünkü ben ispatlarla konuşurum. Şimdi kamuoyuna sizin eski çırılçıplak, sadece göğüs uçlarını kapatan tilki tüyüyle resimlerinizi attıracağım ona ne cevap vereceksiniz? Gerçek bir hayvansever o kürkler imite bile olsa o çırılçıplak vücuduna sürüldüğü vakit o hayvanseveri rahatsız etmeli ama siz hiç rahatsız olmuş gibi değil güzel de poz vermişsiniz. Ne kadar da diri vücudunuz varmış. Seni gidi sahte senin gidi sözde hayvansever seni. Resimler şimdi geliyor bakalım özendiren sen misin ben miyim.Bu resimlerimizi Gaziantep’e de gönderiyorum görsünler bakalım” dedi…

Kürk mevzusu bir anda öyle büyüdü ki, Ersoy gerçekten de bahsettiği fotoğrafları yayınladı. Bunun üzerine Gedik de bir paylaşım yaptı ve kürke hayır kampanyasının çekiminde üzerine giydiği kürkün kesinlikle gerçek olmadığını belirtti ve kürkü bilirkişiye göndereceğini, şayet gerçek tüyse her türlü hakkı saklı olmak üzeri dava açacağını söyledi…

Derken Ömür Gedik’e asıl darbe kıyafetin tasarımcısından geldi… Daha önce tüylerin gerçek olmadığını söyleyen modacı Ebru Karabayır, ‘Tüyler gerçek olabilir’ dedi… Bunun üzerine bir paylaşım yapan ve tüm Whatsapp konuşmalarını ifşa eden Gedik “İftira attığını söylediğim Bülent Ersoy’dan özür diliyorum. Ama bu şekilde aklandığını sanmasın. Gerçek kürk giydiği ve savunduğu sürece iki elim yakasında’ yazdı…

Henüz bu paylaşımlara Bülent Ersoy tarafından bir cevap gelmedi…