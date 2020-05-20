Otizmli bireylerin geleceği için özel bir koleksiyon hazırlandı

Otizmli bireylerin eğitim, istihdam ve geleceğine katkı sağlamak için 12 ünlü isim özel bir koleksiyon tasarladı... Pour La Bonte, Tohum Otizm Vakfı ve Bir Dilek Tut Derneği, Bir Bileklikten Fazlasıyız proji kapsamında bir araya geldi...

Pour La Bonte, Bir Bileklikten Fazlasıyız projesi ile Tohum Otizm Vakfı ve Bir Dilek Tut Derneği'ni (Make-A-Wish Türkiye) bir araya getirdi. Proje kapsamında Pour La Bonte 2020 Yaz Koleksiyonu 12 kişi ile hazırlandı.

Yeni koleksiyonun satışından elde edilecek gelirlerin hem otizmli bireylerin eğitim, istihdam ve geleceğine katkı hem de hayati hastalıklarla mücadele eden 3-18 yaş arası çocuklara umut olunması hedefleniyor. Billur Saatçi'nin öncülüğünde başlayan projede, Ece Zaim, Aslı Kızmaz, Melis Ağazat, Burçin Ünaldı, Gülnihal Eren, Buse Terim, Hande Anı Can, Merve Özkaynak, Tanem Sivar, Pelin Kaya, Rachel Araz'ın destekleri ile tasarlanan bileklik modelleri otizmli öğrencilerin eğitim programı kapsamında çoğaltıldı.

Ünlü isimlerin tasarladığı Pour La Bonte 2020 Yaz Koleksiyonu 20 Mayıs itibari ile 1 ay boyunca Billur Saatçi ev sahipliğinde Muun Shop'ta satılacak. Satıştan elde edilecek gelirin bir kısmı da hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği'ne (Make-A-Wish® Türkiye) bağışlanacak.

