Öykü Karayel’in gelinliğindeki çizimler duygulandırdı

İki yıldır birlikte olan oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo, dün akşam Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen törenle dünya evine girdi. Sosyal medya ve telefon yasağının konduğu düğüne 150 kişi katıldı. Gözlerden uzak evlenmeyi tercih eden çiftin, gelinlik ve damatlığı da oldukça ilginçti…

Can Bonoma tam da aslında kendine has bir damatlık giymiş. Hatta beyaz ayakkabılarla kombinlediği smokini kendisine çok da yakışmış. Lakin aynı şeyi Öykü Karayel için söylemek pek mümkün değil.

Her şeyden önce tabii ki insanlar en özel günlerinde gelinliğini nasıl istiyorsa öyle giymeli. Öykü de öyle yapmış. Ne var ki Karayel’in tercihi bir gelinlikten oldukça uzak, tamamen elbise gibiydi. İnsan, ‘Hadi elbise formunda tercih ettin keşke en azından rengini beyaz olsaydı’ demekten kendini alamıyor.

Muhtemelen açıkhava düğünü olduğu için kabarık bir gelinlik tercih etmemiş. Zaten en mantıklısı da bu. Zira düğün boyunca rahat edemezdi. Ayrıca elbise formunda olması da şu açıdan güzel; En azından nikah sonrası kıyafet değiştirme gibi ikinci bir işe gerek kalmamış.

Öykü Karayel’in ikiz kardeşi Ezgi’nin tasarladığı gelinliğin maalesef çok bir özelliği yok. Onu tek özel kılan şey gelinliğin üzerinde yer alan çizimler… Bu çizimler ünlü oyuncunun küçükken çizdiği gelin-damat, prens ve prenseslerden oluşuyor. Karayel’in annesi küçükken çizdiği bu resimleri hep saklamış ve kardeşi Ezgi ise çizimleri gelinliğe aktararak muhteşem bir anıya imza atmış…