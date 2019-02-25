Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Özge Ulusoy İtalya’da göz doldurdu
Özge Ulusoy İtalya’da göz doldurdu
Model Özge Ulusoy, geride bıraktığımız gün Milano Moda Haftası kapsamında podyuma çıktı.
Moda 25 Şubat 2019 - 14:57

Bir süredir birlikte olduğu konuşulan Faruk Çolakoğlu’yla geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenen Özge Ulusoy, aşk hayatında mutlu günler geçirirken iş hayatında da yoğun bir tempoda koşturuyor. Modacı Tolga Çam’ın Milano Moda Haftası kapsamında İtalya’da düzenlenen defilesinde tek Türk model olarak boy gösteren Özge Ulusoy, yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından da paylaştı. Transparan bir kıyafetle podyumda boy gösteren Ulusoy o anlarda çekilmiş bir fotoğrafını hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.


İLGİLİ HABERÖzge Ulusoy 10 bini aşkın insanı silecek...