Özge Ulusoy İtalya’da göz doldurdu

Bir süredir birlikte olduğu konuşulan Faruk Çolakoğlu’yla geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenen Özge Ulusoy, aşk hayatında mutlu günler geçirirken iş hayatında da yoğun bir tempoda koşturuyor. Modacı Tolga Çam’ın Milano Moda Haftası kapsamında İtalya’da düzenlenen defilesinde tek Türk model olarak boy gösteren Özge Ulusoy, yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından da paylaştı. Transparan bir kıyafetle podyumda boy gösteren Ulusoy o anlarda çekilmiş bir fotoğrafını hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.



