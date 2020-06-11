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Özge Ulusoy, kıyafetiyle uyumlu maskesi ile dikkat çekti
Özge Ulusoy, kıyafetiyle uyumlu maskesi ile dikkat çekti
Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kıyafetiyle uyumlu maske takan model, stiliyle dikkat çekerken, uyumsuz çantası ile sınıfta kaldı...
Emre ÇEVİK
Moda 11 Haziran 2020 - 12:46

Ünlü model Özge Ulusoy, Nişantaşı’nda yürürken gazetecilerin objektifine yakalandı. Kıyafetiyle uyumlu maskesiyle görüntülenen Ulusoy, koluna taktığı çanta ile de oldukça uyumsuz bir görüntü elde etmiş. Yürürken muhabirlerin sorularını da yanıtlayan modele bir kaç gün önce aldığı milli piyango bileti hatırlatıldı ve “Aldığınız bilete bir şey çıktı mı?” sorusu yöneltildi. Ulusoy “Hayır bakmayı unuttum. Eğer çıkarsa ilk olarak sokak hayvanlarına bir çok yatırım yaparım yaparım. Kalanıyla da tatile çıkarım” cevabını verdi.

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