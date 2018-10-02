Özge Ulusoy Tekstil Zirvesi’nde robotlarla yürüdü

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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenen 3’üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi gerçekleşti.

Fuar kapsamında Osmanlı Saraylarına Kahramanmaraş'tan gönderilen ve Maraş işi olarak adlandırılan geleneksel Sim Sırma kumaşlar ile son teknoloji ile kentte üretilen kumaşların harmanlandığı şovlar nefes kesti. Defilenin sürprizi ise Özge Ulusoy’un robotlarla podyumda yürümesi oldu.

Sema Şimşek’in de yer aldığı defile, yeni teknolojiler ve robot şovları eşliğinde gerçekleşti. Robotlar, Nazlı Ceylan tasarımları ile sahnede yer aldı.