Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Özge Ulusoy Tekstil Zirvesi’nde robotlarla yürüdü
Özge Ulusoy Tekstil Zirvesi’nde robotlarla yürüdü
Ünlü manken Özge Ulusoy, 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi kapsamında gerçekleşen "Gelenekten Geleceğe" konulu Sim Sırma defilesined robotlarla yürüdü.
Moda 2 Ekim 2018 - 11:35

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenen 3’üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi gerçekleşti.

Sema Şimşek

Sema Şimşek

Fuar kapsamında Osmanlı Saraylarına Kahramanmaraş'tan gönderilen ve Maraş işi olarak adlandırılan geleneksel Sim Sırma kumaşlar ile son teknoloji ile kentte üretilen kumaşların harmanlandığı şovlar nefes kesti. Defilenin sürprizi ise Özge Ulusoy’un robotlarla podyumda yürümesi oldu.

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Sema Şimşek’in de yer aldığı defile, yeni teknolojiler ve robot şovları eşliğinde gerçekleşti. Robotlar, Nazlı Ceylan tasarımları ile sahnede yer aldı.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler