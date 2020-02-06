Özgür Masur defilesinde ünlü kadınların dekolteleri öne çıktı

Ünlü moda tasarımcısı Özgür Masur’un, Byzantium adını verdiği ilk imza koleksiyonunun tanıtımı dün akşam Tersane İstanbul’da gerçekleşti. Şeyma Subaşı, Ahu Yağtu, Özge Özpirinçci, Ezgi Mola, Göksel, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Hande Ataizi, Belçim Bilgin, Burcu Esmersoy, Çağla Şıkel, Büşra Develi, Özge Ulusoy gibi isimlerin katıldığı davette adeta dekolteler yarıştı…

Genel olarak Özgür Masur imzalı tasarım kıyafetlerle geceye katılan isimlerden en ilgi çekenlerden biri hiç kuşkusuz Şeyma Subaşı’ydı.. Derin bacak ve göğüs dekoltesiyle, hem şık hem de oldukça seksi bir görünüm elde etmiş.

Ahu Yağtu’nun iki parçadan oluşan transparan kıyafeti, ünlü oyuncuyu son derece zarif göstermiş. Kıyafetteki transparanlık o kadar dozunda ki, hiç göze batmadığı gibi oldukça da şık…

Çağla Şıkel de gecenin dikkat çeken isimlerinden biriydi. Smokin ceketi, pilili mini eteği ile şık bir görünüm elde eden Şıkel’in tek kusuru aksesuarı biraz abartmış olması… Zincir kolye kıyafeti tamamlasa da, büyük halka küpeler alakasız olmuş…

Hazal Kaya doğum kilolarından çok çabuk kurtulmuş. Siyah bir takım elbise giyen Kaya, kıyafet seçimiyle sınıfta kalsa da, saçı ve makyajı çok güzeldi…

Göksel, mini elbisesi ve göğüs dekoltesiyle ilk göze çarpan isimlerdendi…

Burcu Esmersoy ki her daim kıyafet seçimleriyle beğeni toplar, acaba bu mor elbiseyi çok mu aradı? Çünkü stiliyle en iyi giyinen kadınların arasında yer alırken neden böyle bir seçim yaptı anlamak zor…

Ezgi Mola… Kendisini çok seviyoruz lakin naçizane bir tavsiye; lütfen proporsiyonunuza göre seçimler yapın… Mesela bu tasarım sizi hem boydan kısa göstermiş hem de geniş…

Belçim Bilgin için karar vermek zor… Elbise çok şık. Lakin kıyafetin sanki sonradan göğüs dekoltesi kapatılmış da potluk yapıyormuş gibi görünen hali fikrimizi değiştiriyor.