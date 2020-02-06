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Özgür Masur defilesinde ünlü kadınların dekolteleri öne çıktı
Özgür Masur defilesinde ünlü kadınların dekolteleri öne çıktı
Özgür Masur'un ilk imza koleksiyonunun tanıtımına dün akşam adeta ünlü yağdı. Şeyma Subaşı, Ahu Yağtu, Özge Özpirinçci, Ezgi Mola, Göksel, Hazal Kaya, Hande Ataizi, Belçim Bilgin gibi isimlerin katıldığı davette dekolteler yarıştı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 6 Şubat 2020 - 11:18

Ünlü moda tasarımcısı Özgür Masur’un, Byzantium adını verdiği ilk imza koleksiyonunun tanıtımı dün akşam Tersane İstanbul’da gerçekleşti. Şeyma Subaşı, Ahu Yağtu, Özge Özpirinçci, Ezgi Mola, Göksel, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Hande Ataizi, Belçim Bilgin, Burcu Esmersoy, Çağla Şıkel, Büşra Develi, Özge Ulusoy gibi isimlerin katıldığı davette adeta dekolteler yarıştı…

Büşra Develi

Genel olarak Özgür Masur imzalı tasarım kıyafetlerle geceye katılan isimlerden en ilgi çekenlerden biri hiç kuşkusuz Şeyma Subaşı’ydı.. Derin bacak ve göğüs dekoltesiyle, hem şık hem de oldukça seksi bir görünüm elde etmiş.

Şeyma Subaşı

Ahu Yağtu’nun iki parçadan oluşan transparan kıyafeti, ünlü oyuncuyu son derece zarif göstermiş. Kıyafetteki transparanlık o kadar dozunda ki, hiç göze batmadığı gibi oldukça da şık…

Ahu Yağtu

Çağla Şıkel de gecenin dikkat çeken isimlerinden biriydi. Smokin ceketi, pilili mini eteği ile şık bir görünüm elde eden Şıkel’in tek kusuru aksesuarı biraz abartmış olması… Zincir kolye kıyafeti tamamlasa da, büyük halka küpeler alakasız olmuş…

Çağla Şıkel

Hazal Kaya doğum kilolarından çok çabuk kurtulmuş. Siyah bir takım elbise giyen Kaya, kıyafet seçimiyle sınıfta kalsa da, saçı ve makyajı çok güzeldi…

Hazal Kaya

Göksel, mini elbisesi ve göğüs dekoltesiyle ilk göze çarpan isimlerdendi…

Göksel

Burcu Esmersoy ki her daim kıyafet seçimleriyle beğeni toplar, acaba bu mor elbiseyi çok mu aradı? Çünkü stiliyle en iyi giyinen kadınların arasında yer alırken neden böyle bir seçim yaptı anlamak zor…

Burcu Esmersoy

Ezgi Mola… Kendisini çok seviyoruz lakin naçizane bir tavsiye; lütfen proporsiyonunuza göre seçimler yapın… Mesela bu tasarım sizi hem boydan kısa göstermiş hem de geniş…

Ezgi Mola

Belçim Bilgin için karar vermek zor… Elbise çok şık. Lakin kıyafetin sanki sonradan göğüs dekoltesi kapatılmış da potluk yapıyormuş gibi görünen hali fikrimizi değiştiriyor.

Belçim Bilgin

Hande Ataizi

Özge Özpirinçci

Özge Ulusoy

Nebahat Çehre

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