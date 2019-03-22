Özgür Masur, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’a disko ruhunu taşıdı!

Her sezon yaptığı defilelerle moda haftasına damga vuran Özgür Masur, 13. sezonda Mercedes-Benz Presents Özgür Masur olarak bir şov gerçekleştirdi. Defileye Hazal Kaya, Ezgi Mola, Büşra Develi, Bade İşçil, Cansu Tosun, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar gibi ünlü isimler dışında pek çok davetli hazır bulundu.

Özgür Masur, her zaman en çok ilgi gören ve katılımın en çok olduğu defilelere imza atıyor. Dolayısıyla yine defile öncesi alanda, yüzlerce insan uzun kuyruklar oluşturdu. Herkes 80'lerin parti ruhunu günümüze taşıyan Masur’un koleksiyonunu görmek için sabırsızlandı. Ki silver dokular, ışıldayan kumaşlar, dimond shape işlemeler ve kadifeler görülmeye değerdi…

Ne var ki defile başlangıcında büyük bir izdiham yaşandı. Herkes Özgür Masur’un neden defile değil de sergi alanında bir şov yaptığını sorgulamaya başladı. İçeriye girmeye çalışanlar, birbirini itenler derken büyük bir karmaşa başladı ve haliyle defile saatlerinde de sarkmalar meydana geldi. Dedikodu tadında fısıltılar yükselmeye başladığı için hemen açıklayalım. Aslında bu izdilamın ya da kargaşanın sebebi, ne Özgür Masur, ne de organizasyon… Tek neden davetli listesinde yer almayıp, ‘Burası nasıl olsa sergi alanı, davetiyem yok ama ben de girerim’ deyip, neredeyse davetli sayısı kadar insanın içeriye insanları sıkıştırarak girmeye çalışmasıydı…

Kaldı ki Özgür Masur tarafından aldığım bilgilerde, alanın 300 kişilik olduğu ve 300 kişinin davet edildiğiydi… Masur, bu sezon ilk kez Pret A Porter koleksiyonunu tanıttığı için, defile yapmak yerine, bunu bir şovla tanıtmayı tercih etmiş. Fakat maalesef ki, hem sevilen hem de rağbet gören bir tasarımcı olduğu için bu tarz bir aksaklık meydana geldi…