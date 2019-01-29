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Özkan Uğur kız çocuklarının eğitimine destek olmak için podyuma çıktı
Özkan Uğur kız çocuklarının eğitimine destek olmak için podyuma çıktı
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özkan Uğur, geçtiğimiz hafta kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunabilmek için podyuma çıktı...
Moda 29 Ocak 2019 - 15:39

MFÖ’nün solistlerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz hafta Leshow Deri & Moda Fuarı’ndaydı. İlk kez podyuma çıkan ve siyah bir deri trençkot giyen Uğur, izleyenlerin beğenisini topladı.
ozkan-ugurÖzge Ulusoy, Çağla Şikel Ece Gürsel ,Sema Şimşek, Tuğba Karaca, Tuğçe Sarıkaya, Sanem Balcı, Bilge Kara ve Zeliha Çal gibi ünlü modellerle podyuma çıkan Uğur’un, fuarın giriş ücretlerinden elde edilen gelirlerin, kız çocuklarının eğitimine bağışlanması nedeniyle teklifi kabul ettiği ve podyuma çıktığı belirtildi.

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