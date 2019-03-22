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Özlem Kaya ile okul yıllarına dönüyoruz
Özlem Kaya ile okul yıllarına dönüyoruz
Moda tasarımcısı Özlem Kaya, 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu dün moda severlerin beğenisine sundu. 'Okula dönüş' temalı koleksiyonda şifonlar, danteller, kolej ceketleri öne çıkıyor...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 22 Mart 2019 - 09:39

Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Özlem Kaya, 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında tanıttı. ‘Okula Dönüş’ temalı bir kreasyon hazırlayan Kaya’nın her bir parçası sizi adeta okul yıllarına götürüyor.

Diz altı çorapların, şifon elbiselerin, romantik dokunuşların, ekosenin ve dantelin öne çıktığı koleksiyona baktığınızda biraz 1954 yapımı The Belles of St Trinian's, biraz Gossip Girl, biraz da Harry Potter, biraz da kültleşmiş Hababam Sınıfı filmi izliyor gibi hissedebilirsiniz…

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