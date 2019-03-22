Özlem Kaya ile okul yıllarına dönüyoruz

Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Özlem Kaya, 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında tanıttı. ‘Okula Dönüş’ temalı bir kreasyon hazırlayan Kaya’nın her bir parçası sizi adeta okul yıllarına götürüyor.

Diz altı çorapların, şifon elbiselerin, romantik dokunuşların, ekosenin ve dantelin öne çıktığı koleksiyona baktığınızda biraz 1954 yapımı The Belles of St Trinian's, biraz Gossip Girl, biraz da Harry Potter, biraz da kültleşmiş Hababam Sınıfı filmi izliyor gibi hissedebilirsiniz…

