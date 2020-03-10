Özlem Süer White, Paris, Milano ve New York’tan sonra Türkiye’de

Özlem Süer 2020 yılına özel hazırladığı kreasyonunu Paris, Milano ve New York gibi moda kentlerinden sonra, Türkiye'deki moda editörleri ile bir araya geldiği gelinlik performansında tanıttı, gelin adaylarının hayallerini süsleyen gelinlik modellerinin tasarım yolculuğunu anlattı.



Tasarımlarında deneysel ve yeni olanı arayan, bunu yaparken kavramlarla tasarımlarını ilişkilendiren Özlem Süer, moda dünyasında 30 yılı geride bırakırken “Özlem Süer White” markası için hazırladığı gelinlik koleksiyonunun dünya üzerindeki tanıtım ve satış yolculuğuna İstanbul'da devam ediyor. Gelinlik koleksiyonunu haftalar öncesinde moda kentlerinde görücüye çıkaran Süer, bu kreasyonunda da kadınları zarafet abidesine çeviriyor.



Özel dokunmuş ipekler, ipek jakarlar, tüller, danteller, yarı değerli taşlar ve incilerle bezenen ve drapaj tekniğiyle tasarlanan Özlem Süer White koleksiyonu, heykelsi bir ruhla tek tek üretildi. Koleksiyonda; derin sırt dekolteleri, hareketli kol detayları, uzun kuyruk üzerine dek akışta omuzdan gelen pelerinler, katlı ve dev boyutlu kuyruklu etekler, ten rengi ile dublelenmiş gelinlik yüzeyleri kendini gösterirken açık ten tonları, off-white, fildişi ve inci tonlarla birlikte kemerli beller ön plana çıkıyor.

Süer, tasarımlarındaki eşsiz dokunuşların tüm detaylarını da ünlü ayakkabı markası Sofia Baldi ile bütünledi.